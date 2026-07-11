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Аргументы и Факты

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Боевик ВСУ попрощался с Константиновкой в стиле песни «Лондон гудбай»

Боевик ВСУ попрощался с Константиновкой в стиле песни «Лондон гудбай»

Украинский солдат записал эмоциональное видео из Константиновки, попрощавшись с городом.Боевик ВСУ рассказал, что им нужно срочно бежать из города, освобожденного российскими войсками, в соседнюю Дружковку.

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