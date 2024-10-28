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Компания Geely начала продажи обновлённого Monjaro

Компания Geely начала продажи обновлённого Monjaro

Обновлённый автомобиль Geely Monjaro 2025 года вышел на рынок.Китайские дилеры начали принимать заказы на рестайлинговый кроссовер Geely Xingyue L, известный на экспортных рынках как Monjaro, пишет издание Wroom.

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