В Ростовской области стартует Эко-марафон

В Ростовской области вновь стартовал Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево», который проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области и краудфандинг проекта «Подари Дерево» www.