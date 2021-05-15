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В Ростовской области стартует Эко-марафон

В Ростовской области вновь стартовал Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево», который проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области и краудфандинг проекта «Подари Дерево» www.

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