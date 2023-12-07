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В России определили лидеров в сфере искусственного интеллекта

В России определили лидеров в сфере искусственного интеллекта

В текущем году на соискание премии было подано около 300 проектов.фото: vk.com--> В ходе международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey наградили лауреатов первой национальной премии «Лидеры ИИ».

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