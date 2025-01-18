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На Камчатке 36 человек заразились гепатитами B и C в онкодиспансере

На Камчатке 36 человек заразились гепатитами B и C в онкодиспансере

На Камчатке сотрудники Роспотребнадзора выясняют обстоятельства массового заражения вирусными гепатитами B и C пациентов, проходивших КТ-исследование в краевом онкодиспансере, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра здравоохранения края Александра Гашкова.

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