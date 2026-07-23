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Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции

Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции

@ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS Tекст: Денис Тельманов Вооруженные силы исламской республики пообещали атаковать объекты на Ближнем Востоке в случае нападения Соединенных Штатов на электростанции и мосты Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС.

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