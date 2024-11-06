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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макар и Маккиннон – третьи одноклубники в истории НХЛ, начавшие сезон с 13 игр с очками. Лидируют Орр и Эспозито – 15 игр

Колорадо переиграл Сиэтл (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Кэйл Макар и Нэтан Маккиннон продлили свои результативные серии до 13 матчей со старта сезона.

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