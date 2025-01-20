Трамп в канун инаугурации пообещал закончить конфликт на Украине: главное за сутки

МОСКВА, 20 января, ФедералПресс. Избранный президент США Дональд Трамп в канун своей инаугурации выступил перед американцами и пообещал завершить конфликт на Украине, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу объединиться, а Китай провел испытания секретной гиперзвуковой ракеты.