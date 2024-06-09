Анонсирован стелс-экшен Eriksholm: The Stolen Dream: опасные игры в прятки в антураже сев...

Анонсирован стелс-экшен Eriksholm: The Stolen Dream: опасные игры в прятки в антураже северного городка начала XX векаРазработчики из студии River End Games представили дебютный трейлер приключенческого стелс-экшена Eriksholm: The Stolen Dream.
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