Знаки зодиака, которым просто нельзя быть отцами

Из-за своего характера такие папы не только не помогут ребёнку, но и сделают лишь хуже. Воспитанием детей должны заниматься в равной степени оба родителя, но чаще всего эта обязанность ложится на плечи мам.
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