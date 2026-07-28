Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Песков: Киев расширяет географию своей террористической активности

Песков: Киев расширяет географию своей террористической активности

Киевский режим расширяет географию своей террористической активности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Zvezdanews об украинском терроре на Ближнем Востоке и в Африке.

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