🤩 Велопутешествие Павлова с Пхукета до Крыма стало источником вдохновения для сотен тысяч зрителей Изначально иллюзионист, путешественник Андрей Павлов не планировал вести съёмки.
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🤩 Велопутешествие Павлова с Пхукета до Крыма стало источником вдохновения для сотен тысяч зрителей Изначально иллюзионист, путешественник Андрей Павлов не планировал вести съёмки.