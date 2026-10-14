Покрывало над миром: почему праздник Покрова Пресвятой Богородицы стал близким русскому сердцу

Как рассказывает митрофорный протоиерей отец Владимир, праздник Покрова Пресвятой Богородицы занимает особое место в душе русского человека.
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