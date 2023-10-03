"СОГАЗ-Мед": Отговорка: «Меня с работы не отпускают» - больше не действует!

Для прохождения диспансеризации согласно Трудовому кодексу РФ (ст.185.1) работодатели обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемый выходной день один раз в три года, а лицам в возрасте 40 лет и старше - один рабочий день ежегодно с сохранением среднего заработка и должности.