Кино: Отец умолял 52-летнего режиссёра не бросать его 17-летнюю дочь: Последняя любовь Георгия Юнгвальд-Хилькевича

Он мог бы снять только один фильм – «Д’Артаньян и три мушкетёра» – и с ним войти в историю. Но у Георгия Юнгвальд-Хилькевича были «Узник замка Иф», «Выше радуги» и другие фильмы, которые можно без преувеличения назвать настоящими киношедеврами.
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