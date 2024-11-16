Кино: Отец умолял 52-летнего режиссёра не бросать его 17-летнюю дочь: Последняя любовь Георгия Юнгвальд-Хилькевича

Он мог бы снять только один фильм – «Д’Артаньян и три мушкетёра» – и с ним войти в историю. Но у Георгия Юнгвальд-Хилькевича были «Узник замка Иф», «Выше радуги» и другие фильмы, которые можно без преувеличения назвать настоящими киношедеврами.