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"Колоссальная аномалия" накроет Сибирь, принеся необычайно теплую погоду

"Колоссальная аномалия" накроет Сибирь, принеся необычайно теплую погоду

Прохождение атлантического воздуха в Сибирь раньше встречалось крайне редко Аномально теплые температуры будут наблюдаться в Сибири из-за переноса воздуха из Атлантики и глобального потепления, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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