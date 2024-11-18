"Колоссальная аномалия" накроет Сибирь, принеся необычайно теплую погоду

Прохождение атлантического воздуха в Сибирь раньше встречалось крайне редко Аномально теплые температуры будут наблюдаться в Сибири из-за переноса воздуха из Атлантики и глобального потепления, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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