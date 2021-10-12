Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    вот не пишут, но почему я уверена, что водитель такси мигрант?!Пешехода в состоя...
  • SL
    А можно ли заголовок писать более понятным языком, чем «Е», «Кэ», «Лэ», «Мэ», «Нэ»?Специалисты филиа...
  • avershin1947mailru Авершин
    На конец то дошло, чем людей, особенно молодёжь удержать на Дальнем Востоке, но мне кажется до правительства это не д...Пошлину на правор...

Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО завершают капитальный ремонт котельной в поселке Ханкала

Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО завершают капитальный ремонт котельной в поселке Ханкала

На стадии завершения работы по подключению автоматики на установленном оборудовании. В рамках модернизации котельной устанавливается третий резервуар запаса воды горячего водоснабжения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх