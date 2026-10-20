На заседании Совета глав правительств ШОС в Душанбе премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил, что в минувшем году товарооборот республики с государствами объединения превысил 76% общего объема внешней торговли, и призвал сконцентрироваться на росте взаимных инвестиций и промышленной кооперации.