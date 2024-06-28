Байден грозит ядерной войной, если Россия займет Украину

Занятие Украины российской армией приведет к столкновению с НАТО и ядерной войне. Об этом на дебатах кандидатов в президенты Штатов заявил действующий глава государства Джо Байден, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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