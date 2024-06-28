Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Байден грозит ядерной войной, если Россия займет Украину

Байден грозит ядерной войной, если Россия займет Украину

Занятие Украины российской армией приведет к столкновению с НАТО и ядерной войне. Об этом на дебатах кандидатов в президенты Штатов заявил действующий глава государства Джо Байден, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Eduard
Какое дело Байдену до нашей Украины? Иди старый дурак Аляской своей занимайся!
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4 час.
Eduard
Отвалите от Украины вы Запад!
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4 час.

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