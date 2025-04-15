Участник шоу показал секс-игрушку от коллеги и оказался в центре скандала

Участник британского реалити-шоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) Джейми Бортвик оказался в центре скандала после публикации видео, на котором показал полученную от коллеги по шоу Уинна Эванса секс-игрушку.
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