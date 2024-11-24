«Сан-Хосе» официально вывел из обращения номер Джо Торнтона

Клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» перед домашним матчем регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (2:4), который состоялся этой ночью, провел церемонию вывода из обращения игрового номера своего легендарного нападающего Джо Торнтона.
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