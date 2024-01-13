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Певица Ханна решила показать свою фигуру после вторых родов

Певица Ханна решила показать свою фигуру после вторых родов

Певица Ханна сфотографировалась в бикини в Дубае Звезда 9 февраля 2023 года родила дочь Камиллу. Фото: из открытых источников Российская певица Ханна меньше года назад стала мамой — она родила вторую дочку, которую назвали Камиллой.

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