Певица Ханна решила показать свою фигуру после вторых родов

Певица Ханна сфотографировалась в бикини в Дубае Звезда 9 февраля 2023 года родила дочь Камиллу. Фото: из открытых источников Российская певица Ханна меньше года назад стала мамой — она родила вторую дочку, которую назвали Камиллой.