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Калужские новости

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15-летний мотоциклист из Калужской области разбился насмерть в ДТП

15-летний мотоциклист из Калужской области разбился насмерть в ДТП

В воскресенье, 7 июля, на автодороге в Хвастовичском районе произошла трагедия. В смертельном ДТП столкнулись два подростка: один – на «Ладе», второй – на мотоциклеВ воскресенье, 7 июля, на автодороге в Хвастовичском районе произошла трагедия.

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