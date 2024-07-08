15-летний мотоциклист из Калужской области разбился насмерть в ДТП

В воскресенье, 7 июля, на автодороге в Хвастовичском районе произошла трагедия. В смертельном ДТП столкнулись два подростка: один – на «Ладе», второй – на мотоциклеВ воскресенье, 7 июля, на автодороге в Хвастовичском районе произошла трагедия.