Эксперт рассказала, когда выгодней искать специалистов, а когда лучше их учить

"Талант с рынка" даст свежий взгляд, но его наем может привести к демотивации других работников Любой работодатель сталкивается с дилеммой — подобрать сотрудников с рынка или развить внутренних специалистов.
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