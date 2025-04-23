Фигуристка Софья Муравьева перешла в команду Алексея Мишина после ухода от Плющенко

Теперь она будет тренироваться в Петербурге Российская фигуристка Софья Муравьева объявила о своем переходе в тренерский штаб Алексея Мишина, чемпиона СССР по фигурному катанию на коньках в парном катании.
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