Кристиан Хорнер: Контракт Рассела заканчивается в 2025 году – мы примем это во внимание

Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер намекнул, что присматривается к кандидатуре Джорджа Рассела, поскольку контракт британца с Mercedes заканчивается после 2025 года.
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