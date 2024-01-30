В Татарстане тестируют маркировку пивной продукции

В республике с прошлого года проводится тестирование маркировки пивной продукции с целью улучшения контроля за качеством через государственную информационную систему мониторинга товаров — ГИС МТ «Честный знак».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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