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  • Ирина
    никак)))) планку надо Коле снизить))))Я ей говорил: ты ...
  • Jolie
    Верно.Ты что, на 19 мес...
  • Татьяна Хомякова (ширенина)
    всю жизнь женщина является олицетворением матери,так почему в транспорте ее олицетворяют с пассажиром. воспитание зде...Ты что, на 19 мес...

Ты что, на 19 месяце беременности? Как реагируют мужчины на требование уступить место даме

Ты что, на 19 месяце беременности? Как реагируют мужчины на требование уступить место даме

«Еду спокойно домой с работы уставший! И заходит вот эта особа, яжтеть или как ее назвать, не понимаю, и начинает возмущаться, мол вот мужики пошли, хоть кто бы уступил! А почему, тетя, тебе должны уступать? Ты инвалид? Или ты на 19 месяце беременности? Может, тебе 65 лет?» – возмутился мужчина в соцсетях.

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Комментарии
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Jolie
А инвалид, женщина с ребёнком и проч.....,по-Вашему значит ,ущербные-им по этой причине уступать нужно??? странные &quot;аргументы&quot; по поводу и без.  в «Правилах перево­зок» сказано, что необходимо «уступать специально обозначенные места для сидения пассажирам с детьми дошкольного возраста, беременным женщинам, инвалидам и престарелым гражданам». ..... если Вы до сих пор не знаете - то при чём тут воспитание Вам бесполезно рассказывать ибо Вы уверены, что знаете это 100% БЕЗУСЛОВНО и БЕССПОРНО ..(читаем выше) Я за то, чтобы молодые и здоровые пассажиры уступали сидячие места тем, кому тяжело стоять и правила ,тем более этикета, тут совсем не при чём. Это  всё зависит от воспитания и культуры поведения. Так что уступать или не уступать место в общественном транспорте — вопрос сугубо личный. Он может зависеть от множества факторов  от настроения каждого отдельно взятого индивида до шкалы его моральных ценностей и в  &quot;громких спорах&quot;  о месте в транспорте всегда 2 заинтересованные стороны и всегда 2 правды. Притворяться спящим, смотреть в другую сторону и демонстративно «не замечать» стоящую пожилую женщину — формально это не правонарушение, а является ли это правильным вариантом поведения,  - решайте сами. Это и есть Ваше воспитание, а точнее его наличие  или отсутствие.
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2 час.
Татьяна Хомякова
всю жизнь женщина является олицетворением матери,так почему в транспорте ее олицетворяют с пассажиром. воспитание здесь главное,а не традиции
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2 час.
Jolie
Верно.
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1 час.

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