Ты что, на 19 месяце беременности? Как реагируют мужчины на требование уступить место даме

Jolie

А инвалид, женщина с ребёнком и проч.....,по-Вашему значит ,ущербные-им по этой причине уступать нужно??? странные "аргументы" по поводу и без. в «Правилах перево­зок» сказано, что необходимо «уступать специально обозначенные места для сидения пассажирам с детьми дошкольного возраста, беременным женщинам, инвалидам и престарелым гражданам». ..... если Вы до сих пор не знаете - то при чём тут воспитание Вам бесполезно рассказывать ибо Вы уверены, что знаете это 100% БЕЗУСЛОВНО и БЕССПОРНО ..(читаем выше) Я за то, чтобы молодые и здоровые пассажиры уступали сидячие места тем, кому тяжело стоять и правила ,тем более этикета, тут совсем не при чём. Это всё зависит от воспитания и культуры поведения. Так что уступать или не уступать место в общественном транспорте — вопрос сугубо личный. Он может зависеть от множества факторов от настроения каждого отдельно взятого индивида до шкалы его моральных ценностей и в "громких спорах" о месте в транспорте всегда 2 заинтересованные стороны и всегда 2 правды. Притворяться спящим, смотреть в другую сторону и демонстративно «не замечать» стоящую пожилую женщину — формально это не правонарушение, а является ли это правильным вариантом поведения, - решайте сами. Это и есть Ваше воспитание, а точнее его наличие или отсутствие.