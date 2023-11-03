Семью мигрантов выдворят из России за избиение русского школьника

Александр Батт Но ведь это не слова, а реалии. Мы все можем доиграться. Страну потеряем.

Ирина52 Потеряем. Если не вернем советскую власть. А монархия невозможна без русской династии. А она ПЕРЕСЕКЛАСЬ, и не в Екатеринбурге, а в Петербурге в феврале 1917 года. МЕРТВЫХ С ПОГОСТА НЕ НОСЯТ. Гогенцоллерны - не Романовы. Польша и Финляндия нам и с приплатой не нужны. Остальное большевики собрали (в СССР) а демократы снова распатронили... Так что не надо потери 1991 приписывать коммунистам.