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Семью мигрантов выдворят из России за избиение русского школьника

Семью мигрантов выдворят из России за избиение русского школьника

В пресс-службе нижегородского ГУМВД сообщили, что семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства, внимание правоохранительных органов семья привлекла после избиения их сыном мальчика в школе Нижнего Новгорода.

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Комментарии
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Александр Батт
Но ведь это не слова, а реалии. Мы все можем доиграться. Страну потеряем.
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5 час.
Ирина52
Потеряем. Если не вернем советскую власть. А монархия  невозможна без русской династии. А она ПЕРЕСЕКЛАСЬ, и не в Екатеринбурге, а в Петербурге в феврале 1917 года. МЕРТВЫХ С ПОГОСТА НЕ НОСЯТ. Гогенцоллерны - не Романовы. Польша и Финляндия нам и с приплатой не нужны. Остальное большевики собрали (в СССР) а демократы снова распатронили... Так что не надо потери 1991 приписывать коммунистам.
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3 час.
HotRS
Римская империя была и республикой и абсолютной монархией. Тем не менее империя была великой.  Арабские завоевания были под флагами ислама. Никаким самодержавием там и не пахло.  Британская империя владела почти четвертью суши. И в то же время империя не была самодержавием. Даже сейчас в бывших колониях сильно британское влияние. По сути СССР практически ничем не отличался от РИ.
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2 час.

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