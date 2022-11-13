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Мостовой о Галактионове: «Неизвестный человек в российском футболе. А выдающиеся в прошлом игроки находятся в поиске работы»

Александр Мостовой высказался о Михаиле Галактионове, который, вероятно, возглавит «Локо». «Честно сказать, я ничему уже не удивляюсь в нашем футболе.

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