В Газе сообщили о гибели 12 человек при ударе ЦАХАЛ по школе

Более 50 человек ранены.фото: unsplash.com/@mohammed_ibrahim_mi--> Не менее 12 человек погибли в результате удара ВВС Израиля по зданию школы Аль-Фахура, находящейся в лагере палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа, сообщает 4 ноября минздрав палестинского анклава.