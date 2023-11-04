В Газе сообщили о гибели 12 человек при ударе ЦАХАЛ по школе

Более 50 человек ранены.фото: unsplash.com/@mohammed_ibrahim_mi--> Не менее 12 человек погибли в результате удара ВВС Израиля по зданию школы Аль-Фахура, находящейся в лагере палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа, сообщает 4 ноября минздрав палестинского анклава.
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