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Эстония собралась "разбить Россию в первой же битве"

Эстония собралась "разбить Россию в первой же битве"

На военной базе Тапа недалеко от Таллина, которую посетил журналист SZ, во всю готовятся защищать восточные рубежи НАТО.

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