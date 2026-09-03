«В Европе будет зима»: Миллер с улыбкой ответил на вопрос о запасах газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме не стал вдаваться в детали, когда его спросили о готовности Европы к отопительному сезону.
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