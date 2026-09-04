Buffy's Alyson Hannigan Starred In An '80s Fantasy Sitcom That Nobody Talks About

Long before Buffy the Vampire Slayer, Alyson Hannigan starred in a forgotten fantasy sitcom that gave her an early brush with television magic.
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