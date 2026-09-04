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Buffy's Alyson Hannigan Starred In An '80s Fantasy Sitcom That Nobody Talks About

Buffy's Alyson Hannigan Starred In An '80s Fantasy Sitcom That Nobody Talks About

Long before Buffy the Vampire Slayer, Alyson Hannigan starred in a forgotten fantasy sitcom that gave her an early brush with television magic.

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