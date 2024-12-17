Евгений Попов: генерала Кириллова любили в российских войсках

Погибшего при взрыве в Москве 17 декабря начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова любили и уважали российские военнослужащие, написал в своем Telegram-канале депутат и телеведущий Евгений Попов.
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