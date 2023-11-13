Новость о передислокации "Днепра" оказалась ошибкой

Информация о передислокации группировки "Днепр" аннулирована. Об этом сообщают источники.По данным ТАСС и ряда других источников, новость о решении командования группировки "Днепр" передислоцировать военнослужащих на более выгодные позиции аннулирована.
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