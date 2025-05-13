Назван самый выгодный месяц для отпуска летом 2025 года

Самым выгодным месяцем лета для отпуска в 2025 году стал июль из-за большого количества в нём рабочих дней, подчеркнула в беседе с RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.
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