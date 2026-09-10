❗️⚡️Британское оборонное ведомство инициировало программу Future Beyond Visual Range Air-to-Air Missile (F-BVRAAM), которая станет фундаментом для обеспечения превосходства в воздухе после 2035 года.
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