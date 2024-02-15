Карпов: «Спартак» зимой готов продать Мозеса, Мартинса, Маслова и Классена

«Спартак» планирует продать четырёх игроков в зимнее трансферное окно. Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, клуб выдал агентам авторизацию на ведение переговоров по трансферам Виктора Мозеса, Кристофера Мартинса Перейры, Павла Маслова и Леона Классена.
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