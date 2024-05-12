Российские военные уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ

МО РФ: артиллеристы уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ в дельте Днепра Артиллерийские подразделения российских десантников группировки войск «Днепр» атаковали опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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