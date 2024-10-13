Лера Кудрявцева жестко приложила бывшую любовницу миллиардера Павла Дурова

Ведущая Лера Кудрявцева не стала молчать на выпады Ирины Болгар и дала жесткий ответ. После завершения отношений Павла Дурова и Ирины Болгар внимание общественности привлекли суммы алиментов, которые бывшая партнерша миллиардера требует.