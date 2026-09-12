Марочко сообщил, что в ДНР идут активные бои за село Надия

Российские войска продвинулись под селом Доброполье в ДНР. Ведутся активные бои за Надию в пяти километрах от него, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
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