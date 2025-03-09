Названа причина отсрочки запуска новейшего космического телескопа для поиска ключевых компонентов жизни

По данным американского космического агентства, новейшему космическому телескопу НАСА SPHEREx, предназначенному для поиска ключевых компонентов жизни в Млечном Пути, и миссии PUNCH, ориентированной на Солнце, придется подождать еще немного, прежде чем они вместе отправятся в космос.