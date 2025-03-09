Политика как он...
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Политика как она есть

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Названа причина отсрочки запуска новейшего космического телескопа для поиска ключевых компонентов жизни

Названа причина отсрочки запуска новейшего космического телескопа для поиска ключевых компонентов жизни

По данным американского космического агентства, новейшему космическому телескопу НАСА SPHEREx, предназначенному для поиска ключевых компонентов жизни в Млечном Пути, и миссии PUNCH, ориентированной на Солнце, придется подождать еще немного, прежде чем они вместе отправятся в космос.

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