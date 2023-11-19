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Шурыгин рассказал, что для украинского Су-27 открывали „воздушный коридор“

  По данным источников, истребитель Су-27, который перелетел из Украины в Россию, был управляем старшим офицером с званием не ниже майора или подполковника, и командовал авиационным звеном в авиационном полку.

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