Шурыгин рассказал, что для украинского Су-27 открывали „воздушный коридор“

По данным источников, истребитель Су-27, который перелетел из Украины в Россию, был управляем старшим офицером с званием не ниже майора или подполковника, и командовал авиационным звеном в авиационном полку.
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