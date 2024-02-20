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В Кремле назвали дату выступления Путина перед Федеральным собранием

В Кремле назвали дату выступления Путина перед Федеральным собранием

Российский лидер 29 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. "29 февраля 2024 года президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием", – говорится в заявлении.

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