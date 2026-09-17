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Татар-информ

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iPhone 18 Pro Max появился в продаже за день до официального старта

iPhone 18 Pro Max появился в продаже за день до официального старта

Стоимость iPhone 18 Pro Max достигает 900 тыс. рублейПродажи новых смартфонов iPhone 18 Pro Max в России начались еще до официальной даты старта.

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