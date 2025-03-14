Под Смоленском неизвестные лица подожгли Центр «Долг»

«Службы отреагировали оперативно. Будем работать и принимать новых гостей!» Минувшей ночью неустановленные пока лица «коктейлем Молотова» подожгли региональный Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи «Долг» в Вязьме Смоленской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии