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Мы соседи по планете

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Не покладая рук: модель зарабатывает по 5 тысяч евро в день благодаря своим рукам

Не покладая рук: модель зарабатывает по 5 тысяч евро в день благодаря своим рукам

Нина Тейлор (Nina Taylor) — довольно успешная, востребованная модель с 20-летним стажем. Но вы вряд ли знаете эту девушку в лицо, ведь главный ее «рабочий инструмент» это руки.

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