БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Не навоевался: Трамп продолжит войну с Ираном, выборы — не преграда, он и так их проиграет

Не навоевался: Трамп продолжит войну с Ираном, выборы — не преграда, он и так их проиграет

Новый обмен ударами может многократно поднять градус эскалации конфликта и привести к наземной операции США Дмитрий Родионов Фото: Benoit Doppagne / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Камран Гасанов Фархад Ибрагимов Прекращение огня между Вашингтоном и Тегераном больше не действует и в переговорах больше нет смысла, заявил 8 июля, находясь в Анкаре на саммите НАТО, президент США Дональд Трамп.

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