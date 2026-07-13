Не навоевался: Трамп продолжит войну с Ираном, выборы — не преграда, он и так их проиграет

Новый обмен ударами может многократно поднять градус эскалации конфликта и привести к наземной операции США Дмитрий Родионов Фото: Benoit Doppagne / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Камран Гасанов Фархад Ибрагимов Прекращение огня между Вашингтоном и Тегераном больше не действует и в переговорах больше нет смысла, заявил 8 июля, находясь в Анкаре на саммите НАТО, президент США Дональд Трамп.
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