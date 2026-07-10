Грэм* анонсировал согласие Белого дома по "сокрушительным" санкциям против России

В Сенате США одобрили законопроект о "сокрушительных" пошлинах против России.Комитет по иностранным делам Сената США завершил согласование версии антироссийского законопроекта, получившей одобрение администрации президента.
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